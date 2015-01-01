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اتحاد جدة يوافق على رحيل رودريجيز إلى فناربخشة

السبت 13/يوليه/2019 - 07:52 م
اتحاد جدة يوافق على رحيل رودريجيز إلى فناربخشة
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أحمد صقر
 
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وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي مساء اليوم السبت برئاسة أنمار الحائلي على إعارة لاعب الفريق جاري رودريجيز إلى فنارخبشه التركي لمدة موسم واحد فقط.


بعدما دخل الفريق التركي في مفاوضات مطولة مع نادي الإتحاد الى أن تمت الصفقة مساء اليوم دون أن يتم الكشف عن أي تفاصيل للإعارة.


جديرا بالذكر أن رودريجيز قد أنضم إلى الاتحاد في يناير الماضي اي قبل ستة أشهر لم يشارك فيها سوى تسعة مباريات فقط.

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