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40 سفيرًا داخل هرم "الكا العقائدي" بدهشور بعد افتتاحه للزيارة (صور)

السبت 13/يوليه/2019 - 07:52 م
40 سفيرًا داخل هرم الكا العقائدي بدهشور بعد افتتاحه للزيارة (صور)
وزير الآثار داخل هرم الكا العقائدي
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حسام زيدان
 
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افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، هرم الكا العقائدي في منطقة دهشور للزيارة، وشهد الافتتاح 40 من سفراء دول أجنبية وأفريقية وعربية في مصر منهم سفراء إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والدنمارك وهولندا قبرص وفنلندا واليابان وكولومبيا وغينيا الاستوائية واستراليا والمجر وتايلند، وشيلي، والكونغو والمكسيك والأردن والكاميرون وزامبيا، وممثلين من سفارات كل من كوبا وبيرو وطاجاكستان والنيجر وسفراء منظمة اليونسكو.

وهرم الكا تم اكتشافه بواسطة الدكتور أحمد فخري عام 1945م، وهو يبعد حوالي 55 متر من منتصف الضلع الجنوبي للهرم المنحني ومدخلة من الناحية الشمالية، وهو عبارة عن ممر هابط بطول 25 م يؤدي الي غرفة الدفن ذات السقف الجمالوني.

وقد تم غلق هذا الهرم منذ اكتشافه حتى تم فتحه اليوم السبت للزائرين، و قد قام فريق المرممين بوضع سلم خشبي ونظام للإضاء داخل الهرم لتيسير الزيارة. 

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار افتتح صباح اليوم السبت الهرم المنحني  للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور وهرم الكا العقائدي للزيارة للجمهور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره وترميمه، حضر الافتتاح اللواء احمد راشد محافظ الجيزة والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار  و40 سفيرًا. 
40 سفيرًا داخل هرم "الكا العقائدي" بدهشور بعد افتتاحه للزيارة (صور)
40 سفيرًا داخل هرم "الكا العقائدي" بدهشور بعد افتتاحه للزيارة (صور)
40 سفيرًا داخل هرم "الكا العقائدي" بدهشور بعد افتتاحه للزيارة (صور)
40 سفيرًا داخل هرم "الكا العقائدي" بدهشور بعد افتتاحه للزيارة (صور)
40 سفيرًا داخل هرم "الكا العقائدي" بدهشور بعد افتتاحه للزيارة (صور)
40 سفيرًا داخل هرم "الكا العقائدي" بدهشور بعد افتتاحه للزيارة (صور)
40 سفيرًا داخل هرم "الكا العقائدي" بدهشور بعد افتتاحه للزيارة (صور)
40 سفيرًا داخل هرم "الكا العقائدي" بدهشور بعد افتتاحه للزيارة (صور)
40 سفيرًا داخل هرم "الكا العقائدي" بدهشور بعد افتتاحه للزيارة (صور)
40 سفيرًا داخل هرم "الكا العقائدي" بدهشور بعد افتتاحه للزيارة (صور)
40 سفيرًا داخل هرم "الكا العقائدي" بدهشور بعد افتتاحه للزيارة (صور)
40 سفيرًا داخل هرم "الكا العقائدي" بدهشور بعد افتتاحه للزيارة (صور)
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