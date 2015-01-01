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لاعب الهلال الجديد حزين بعد انضمامه للزعيم

السبت 13/يوليه/2019 - 07:50 م
لاعب الهلال الجديد حزين بعد انضمامه للزعيم
جانغ هيون سو
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أحمد عبدالله صقر
 
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صرح "جانغ هيون سو" لاعب الهلال السعودي الجديد بعد إنضمامه للزعيم السعودي عن سر حزنه بعد توقيع عقود انتقاله للفريق صباح اليوم.

 

وقال في تصريحات صحفية لشبكة "soccer-king": أشعر بألم شديد، بسبب قرار الرحيل عن إف سي طوكيو، في منتصف الموسم بالدوري الياباني، لكن رغبتي في خوض تجربة احترافية جديدة، كانت السبب الرئيسي في الرحيل عن فريقه الياباني.

 

وأكد على جاهزيته لخوض تجربته الجديدة مع الهلال قائلا: أنا جاهز تمامًا ومستعد لتجربتي الجديدة مع الزعيم، وسوف أحاول تطبيق كل ما تعلمه في اليابان، بالدوري السعودي للمحترفين.

 

جديرا بالذكر أن نادي الهلال قد تعاقد مع جانغ هيون سو صباح اليوم لمدة 3 سنوات قادما من نادي أف سي طوكيو، والتحق بمعسكر الفريق المقام حالياً في مدينة لينز بالنمسا.

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