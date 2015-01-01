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بدء تصوير مسلسل "بلا دليل" تعرف علي التفاصيل!

السبت 13/يوليه/2019 - 07:55 م
بدء تصوير مسلسل بلا دليل تعرف علي التفاصيل!
إنجي علاء
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يارا أحمد
 
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احتفل صناع مسلسل "بلا دليل" بانطلاق التصوير في منطقة التجمع الخامس انطلق تصوير أولى مشاهد مسلسل "بلا دليل" والتي تجمع الفنانون حازم سمير، ومها نصار، وأحمد كرارة، ومحمد شاهين، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى أكتوبر المقبل.

"بلا دليل" مسلسل تشويقي اجتماعي من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي، وبطولة بطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير واسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر وانعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام واحمد كرارة ومحمد شاهين وشيرين عرفة.

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