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شاهد.. شيكو يخوض تحدي العمر.. والجمهور: "عمو كنتاكي" (صورة)

السبت 13/يوليه/2019 - 06:37 م
شاهد.. شيكو يخوض تحدي العمر.. والجمهور: عمو كنتاكي (صورة)
شيكو
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الفجر الفني
 
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شارك الفنان شيكو، جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة له بعد قيامه بتحدي العمر.

وظهر شيكو، في الصورة وهو يخوض تحدي العمر الذي أشعل السوشيال ميديا مؤخرا. 

وجاءت تعليقات المتابعين على الصورة:"عمو كنتاكى، دكتور شبكو الفخراني، جدو الجميل، تجنن ياشيكو"

يذكر أن عدد من النجوم خاضوا هذا التحدي ونشروا صورهم التخيلية وهم في سن الثمانين ومنهم ريم البارودي ونادين نجيم وساموزين وسيطرت هذه الفكرة على مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

شاهد.. شيكو يخوض تحدي العمر.. والجمهور: "عمو كنتاكي" (صورة)
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