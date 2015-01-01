من هو "صفوان السويكت" رئيس نادي النصر الجديد؟

أسدل الستار رسميًا عن سباق الانتخابات في نادي النصر مساء اليوم، وتم إعلان النتائج بفوز الدكتور "صفوان السويكت" برئاسة النادي العالمي لمدة 4 سنوات قادمة، ولكن ما هي مؤهلات وقدرات "صفوان السويكت" التي نجحت في إقناع أعضاء نادي النصر وجعلتهم يصوتون له في الإنتخابات الرئاسية، وما هي المسيرة المهنية لصفوان السويكت، كل هذا وأكثر يأتيكم خلال هذا التقرير من موقع " الفجر الرياضي" حول رئيس نادي النصر الجديد.

"صفوان السويكت" هو واحد من الأسماء البارزة في عالم القانون المالي والإستثماري في المملكة العربية السعودية، وتحصل على درجة الماجستير في القانون من المعهد العالي للقضاء في عام 2007، وبعدها توجه "السويكت" للدراسة في الخارج، وتحصل على شهادة تعالد الماجستير في الإقتصاد والتمويل من ماليزيا في عام 2010.

وواصل "السويكت" رحلته العلمية، وتحصل على ماجستير العلوم في التمويل والاستثمار البنكي من كلية إدارة الأعمال من المملكة المتحدة، وفي عام 2016 تحصل رئيس نادي النصر الجديد على شهادة الدكتوراة من قبل المعهد العالي للقضاء.

وعلى المستوى المهني، فإن السويكت يعد محاميًا معتمدًا لدى وزارة العمل السعودية، وكذلك عمل كمستشارًا معتمدًا لدى وزارة التجارة، وقد شغل العديد من المناصب الرفيعة في مجال القانون المالي خلال السنوات المالية.

ويذكر بأن السويكت قد وصل لرئاسة نادي النصر بعد فوزه بالإنتخابات بنتيجة قياسية، حيث تحصل على نسبة 99% من الأصوات، وهي ربما النسبة الأكبر في تاريخ الأندية السعودية.