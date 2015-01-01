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اشتباكات بين الشرطة الصينية ومتظاهرى هونج كونج

السبت 13/يوليه/2019 - 06:40 م
اشتباكات بين الشرطة الصينية ومتظاهرى هونج كونج
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خاطر عبادة
 
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تظاهر عدة آلاف من أهالي هونج كونج اليوم السبت للاحتجاج على التجار الصينيين في البر الرئيسي في بلدة حدودية، مستغلين ثورة الحشود الضخمة ضد مشروع قانون لتسليم المجرمين لتسليط الضوء على مشكلة أخرى يرون أنها أُسيء إدارتها.

وبدأت المظاهرة في بلدة شيونج شوي، وهى ليست بعيدة عن مدينة شنتشن الصينية، سلمية، ولكنها تطورت إلى صراخ وهتافات.


وألقى المتظاهرون مظلات والقبعات على الشرطة، الذين انتقموا من خلال الهراوات وإطلاق رذاذ الفلفل.
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