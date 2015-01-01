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نيتو: اللعب لبرشلونة حلم للجميع

السبت 13/يوليه/2019 - 06:33 م
نيتو: اللعب لبرشلونة حلم للجميع
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد البرازيلي نيتو حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني الجديد، انه كان يحلم دائمًا باللعب في برشلونة، كـ حلم جميع الأطفال في الشوارع.

وقال نيتو في تصريحات صحفية: "هذا هو الواقع، ونحن نعلم انه ليس سهلاً لان هناك الكثير من المنافسة وعليك العمل بجد".

واختتم بقوله: "تأتي الفرص عندما لا نتوقع ذلك ولكن عندما تكون مستعداً للذهاب فان ذلك يحتاج الكثير من العمل".
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