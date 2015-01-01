نيتو: اللعب لبرشلونة حلم للجميع

أكد البرازيلي نيتو حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني الجديد، انه كان يحلم دائمًا باللعب في برشلونة، كـ حلم جميع الأطفال في الشوارع.





وقال نيتو في تصريحات صحفية: "هذا هو الواقع، ونحن نعلم انه ليس سهلاً لان هناك الكثير من المنافسة وعليك العمل بجد".



