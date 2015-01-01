الإمارات العربية المتحدة ترغب في انتداب أساتذة تعليم ثانوي في هذه الاختصاصات
السبت 13/يوليه/2019 - 06:35 م
محمد وليد الجموسي
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أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني، أن وزارة التربية بالإمارات العربية المتحدة، ترغب في انتداب أساتذة تعليم ثانوي في اختصاصات اللغة العربية والمسرح.
وأوضحت الوكالة، أنه يشترط في المترشحين أن يكونوا من الحاصلين على شهادة الأستاذية أو الإجازة في الاختصاصات المطلوبة مع خبرة 3 سنوات في التدريس ولا يتجاوز سنهم 35 سنة.
وعلى الراغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة موافـاة الوكـالة التونسية للتعـاون الفني بسيرة ذاتية مفصلة باللغة العربية على البريد الالكتروني [email protected] مع تعمير الجدول المصاحب وارساله بصيغة وذلك قبل 14 جويلية 2019.
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