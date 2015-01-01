الإمارات العربية المتحدة ترغب في انتداب أساتذة تعليم ثانوي في هذه الاختصاصات

أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني، أن وزارة التربية بالإمارات العربية المتحدة، ترغب في انتداب أساتذة تعليم ثانوي في اختصاصات اللغة العربية والمسرح.

وأوضحت الوكالة، أنه يشترط في المترشحين أن يكونوا من الحاصلين على شهادة الأستاذية أو الإجازة في الاختصاصات المطلوبة مع خبرة 3 سنوات في التدريس ولا يتجاوز سنهم 35 سنة.