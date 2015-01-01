حكم جديد بالسجن في حق خطيب أساور بن محمد

قضت الدائرة الحناحية عدد 6 في المحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بالسجن في حق حلبودة خطيب الفنانة أساور بن محمد بتهمة الإعتداء على مواطن بواسطة سلاح أبيض ''سيف'' في منطقة باب الأقواس بالعاصمة.

وكانت نفس الدائرة قد أصدرت في وقت سابق حكما يقضي بـ6 أشهر سجنا بتهمة بالاعتداء على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته وذلك على اثر شكاية تقدم بها أعوان دورية أمنية في ضاحية قمرت بعد أن هددهم خطيب أساور بتشويه وجوههم بأداة حادة ''موس'' خلال عملية القبض عليه مؤخرا في المرسى على اثر طعنه لعون أمن على مستوى الظهر و تشويهه في وجهه بسبب خلاف جد بينهما وذلك وفق ما نقلته مصادر اعلامية.