اتحاد الصناعات بإيطاليا: لدينا اهتمام بتنسيق استثمارتنا مع أولويات الاقتصاد المصري

عقد اليوم السبت الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اجتماعًا موسعًا مع انطونيلو بيرياكو رئيس اتحاد الصناعات في مدينة كتانايا بجزيرة صقلية الإيطالية بحضور ممثلي قطاعات الصناعات المختلفة بالاتحاد وذلك بحضور السفير هشام بدر سفير مصر لدي روما وحضور اوجينيو بنيديتي رئيس مؤسسة " بنيديتي" الثقافية.





وتم خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المجالات وسبل تيسيير نفاذ الاستثمارات الإيطالية إلي مدينة الإسكندرية، لاسيما التي تعتني بعملية التصنيع المشترك ونقل المكون المعرفي والتكنولوجي.





وأشار رئيس اتحاد الصناعات الي اهتمامه بتعزيز الاستثمارات الإيطالية في الأسواق المصرية، وانفتاحه علي أن تنظيم زيارة لوفد من المستثمرين الإيطاليين بجزيرة صقلية، منوها الي اهتمام الجانب الإيطالي بأن تتسق الاستثمارات الإيطالية مع الأولويات التنموية المصرية.





وأشار انطونيلو بيرياكو الي أن اتحاد الصناعات بمدينة كتانايا يضم في عضويته أكثر من ٥٠٠ شركة إيطالية متخصصة تندرج غالبيتها تحت قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد عماد الاقتصاد الإيطالي.





وعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة ما تضمه المحافظة من مناطق صناعية وحرة مثل المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب، والتي تتضمن فرص استثمارية مثمرة، لافتًا الي وجود ٥ مناطق صناعية، وتضم ٥٠٠٠ مصنع، وأشار قنصوة أن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر يستلزم التوسع في اقامة منطقة حرة جديدة تبلغ ٥ مليون متر لتضاف علي المنطقة الموجودة بالفعل، منوهًا الي اهمية أن تغتنم الشركات الإيطالية الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.





كما استعرض المحافظ الفرص الاستثمارية في المحافظة وعلي رأسها مجال تكنولوجيا المعلومات وأهم أنواع الصادرات المصرية من المحافظة لدول الخارج خاصة أوروبا وأمريكا.





كما تم الاشارة الي حجم الاستثمارات المباشرة المتبادلة بين مصر وإيطاليا، لاسيما كون إيطاليا ثاني أكبر مستثمر أوروبي في مصر.



