رسميًا.. برشلونة يقدم عرضه الأول لباريس من أجل نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي برشلونة الإسباني، تقدم رسميا بعرضه الأول لباريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار ديا سيلفا، خلال الصيف الحالي.





ووفقًا لما ذكره موقع "le sport 10" فإن برشلونة قام بعرض لاعب خط الوسط فيليبي كوتينهو مقابل نيمار، بدون أي يورو إضافي.



