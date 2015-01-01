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بعد جريزمان.. برشلونة يتحرك لإنهاء صفقة نيمار

السبت 13/يوليه/2019 - 06:30 م
بعد جريزمان.. برشلونة يتحرك لإنهاء صفقة نيمار
نيمار
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أحمد عصام
 
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بدأ نادي برشلونة الإسباني في التحرك للتعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

 

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة le10 sport، إلى أن برشلونة تقدم بعرض بقيمة 120 مليون يورو بالإضافة إلى فيليب كوتينيو.

 

ويحاول مسئولو البارسا إنهاء صفقة نيمار قبل نهاية الموسم المقبل، خاصة بعد إبلاغ ميسي إدارة برشلونة ضرورة ضم البرازيلي نيمار.

 

وكان باريس سان جيرمان قد تعاقد مع نيمار من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

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