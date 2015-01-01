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موعد انضمام جريزمان إلى تدريبات برشلونة

السبت 13/يوليه/2019 - 06:27 م
موعد انضمام جريزمان إلى تدريبات برشلونة
جريزمان
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وكالات
 
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يستهل فريق برشلونة الإسبانية لكرة القدم غداً الأحد، استعداداته للموسم الجديد حيث يخضع 14 لاعباً من الفريق الأول وخمسة من الرديف للاختبارات البدنية والفحوص الطبية.

 

وينضم إلى التدريبات بعد غد الإثنين اللاعبون الجدد المنضمون للفريق حديثاً والذين خضعوا للفحص الطبي ومن بينهم الفرنسي أنطوان غريزمان المنتقل للفريق من أتلتيكو مدريد الإسباني.

 

ويقود المدرب إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أول تدريب للفريق صباح الإثنين.

 

ويسافر الفريق إلى اليابان السبت المقبل، حيث يخوض مباراتين أمام تشيلسي الإنجليزي وفيسيل كوبي الياباني، ضمن منافسات كأس راكوتن الودية.

 

ويلتحق باقي لاعبي الفريق، والذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بالبرازيل، في وقت لاحق لتكتمل صفوف الفريق.

 

 

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