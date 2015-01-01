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حلق الوادي: مطاعم فاخرة تقدّم مأكولات بمياه الآبار!

السبت 13/يوليه/2019 - 06:27 م
حلق الوادي: مطاعم فاخرة تقدّم مأكولات بمياه الآبار!
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محمد وليد الجموسي
 
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أكد مدير عام  إدارة المنافسة والأبحاث الاقتصادية ياسر بن خليفة الكشف عن مطعمين بحلق الوادي يستعملان مياه الآبار في الطبخ، وذلك خلال حملة مراقبة نظمتها إدارة المنافسة والأبحاث الاقتصادية شملت أيضا مناطق المرسي وسيدي بوسعيد وقمرت والعوينة والبحيرة والمنارات والمنازه وأفضت إلى تسجيل 71 مخالفة.
وأشار بن خليفة في تصريح لموزاييك اليوم السبت 13 جويلية 2019  إلى أن أبرز المخالفات تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية لبعض المواد، إضافة إلى استعمال مواد مدعمة في صناعة الأكلات الخفيفة ومواد أولية مجهولة المصدر على غرار اللحوم والأسماك وخضر وغلال، مع غياب الفوترة.  
 
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