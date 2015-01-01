صواريخ "إس 400".. هل تحمي تركيا أم تدمر اقتصادها؟

وصف إليوت إنجل ومايكل مكفول، اليوم السبت، أعضاء لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي، بشراء تركيا صواريخ أس 400 بالخيار الخاطى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وبحسب ما نقلته منصة مداد نيوز، عن قناة الحرة، فإن الكونجرس الأمريكي دعا إلى إلغاء تسليم شحنات "إف 35" إلى تركيا وفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المنخرطين في الصفقة مع روسيا.





وأشارت التقارير، إلي أن واشنطن ستحاسب تركيا بقانون أعداء أمريكا وستطال العقوبات شركات أسلحة تركية والتضيق اقتصاديًا على تركيا وقد يتم طرد تركيا من حلف الناتو.



