سفارة مصر في تونس تمدد في التأشيرة للجماهير التونسية الى يوم 21 جويلية الجاري

سيتم تمكين جميع التونسيين الذين سيتحولون إلى مصر لتشجيع المنتخب التونسي في نهائيات كاس امم افريقيا ( مصر 2019 ) من تأشيرة تمتد إلى غاية 21 جويلية 2019 حسب ما افادت به الجامعة التونسية لكرة القدم .

ودعت الجامعة الجماهير التونسية الراغبة في التحول الى مصر لتشجيع المنتخب الوطني الإتصال بسفارة مصر بتونس في أسرع وقت للحصول على هذه التأشيرة

واكدت الجامعة على انه بالنسبة للتونسيين الذي وقع ختم جواز سفرهم بتأشيرة مدتها 3 أيام فقط يمكن لهم اضا الإتصال مجددا بسفارة مصر بتونس لتغيير التأشيرة والتمديد فيها إلى غاية 21 جويلية 2019.

ويذكر ان السفارة المصرية بتونس كانت قررت منح الجماهير التونسية التي ستتحول الليلة إلى القاهرة لمتابعة بقية مقابلات المنتخب الوطني التونسي تأشيرة دخول وإقامة بالاراضي المصرية لا تتجاوز مدتها 3 أياما ما استوجب تدخل الجامعة لدى السفارة المصرية بناء على طلبات المشجيعين بتمديد فترة الاقامة المسموح بها وقد استجابت السفارة المصرية لذلك حسب ما اكدته الجامعة .

ويذكر ان موضوع توفير أفضل الظروف لتحول الجماهير التونسية الى مصر كان محور لقاء جمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح امس بقصر الحكومة بالقصبة بسفير مصر بتونس نبيل الحبشي