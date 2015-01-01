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يوسف البلايلي لـ"الفجر الرياضي" : جاهزون لموقعة نيجيريا.. غياب "عطال"مؤثر

السبت 13/يوليه/2019 - 06:21 م
يوسف البلايلي لـالفجر الرياضي : جاهزون لموقعة نيجيريا.. غياب عطالمؤثر
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أحمد الهواري
 
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أكد يوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر والترجي التونسي، أن محاربي الصحراء جاهزين بشكل جيد لمباراة نيجيريا النارية في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

 

وتابع البلايلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"  نحن جاهزين نحضر في ظروف جيدة والمعنويات مرتفعة".


وواصل نجم منتخب الجزائر:" غياب يوسف عطال عن اللقاء مؤثر جدا ونسعى لتغطية غيابه".

 

وعن راحة نيجيريا يوم إضافي علق قائلا:" هذه الأمور لا تؤثر علينا سنقاتل لتحقيق الفوز".


وكان منتخب الجزائر قد نجح في التأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح في ربع النهائي.

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