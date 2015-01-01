كاس امم افريقيا: وضع 500 تذكرة على ذمة الجمهور التونسي

افادت الجامعة التونسية لكرة القدم ان لجنة تنظيم كأس أفريقيا 2019 برئاسة هاني ابو ريدة بعد ان استجابت إلى طلب الجامعة التونسية لكرة القدم باعفاء الجماهير الوافدة من تونس من "بطاقة محب" بالتنسيق مع الجهات الرسمية والسلطات المصرية المعنية استجابت مجددا لطلبات الجامعة بتمكينها مجانا من 500 تذكرة تخول لحاملها الدخول لمباراة تونس والسينغال يوم غد الأحد 14 جوابية 2019 بملعب 30 جوان بالقاهرة على الساعة الخامسة بتوقيت تونس والسادسة بتوقيت مصر .

واعربت الجامعة التونسية لكرة القدم بالمناسبة عن الشكر والإمتنان لرئيس اللجنة المنظمة لكاس امم افريقيا ( مصر 2019 ) هاني أبو ريدة وإلى نبيل الحبشي سفير مصر بتونس وإلى كل الجهات الرسمية المصرية لحسن تعاملها وتفاعلها من اجل تسهيل حضور المشجعين التونسيين لمباراة نصف النهائي كاس امم افريقيا يوم غد في القاهرة معربة عن املها "في ان تحضر الجماهير المصرية الشقيقة لمساندة المنتخب التونسي في مباراته يوم غد"

راجية تواجد المشجعين بأعداد غفيرة في الملعب يوم المباراة .

وافادت الجامعة انه سيتم التنسيق مع سفير تونس بمصر نجيب منيف لتمكين احباء المنتخب التونسي من العدد المطلوب من التذاكر



