شاهد.. آسر ياسين يخوض تحدي العمر .. والجمهور: "عجزت اوي" (صورة)
السبت 13/يوليه/2019 - 06:20 م
الفجر الفني
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شارك الفنان آسر ياسين، جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة له بعد قيامه بتحدي العمر.
وظهر ياسين، في الصورة وهو يخوض تحدي العمر الذي أشعل السوشيال ميديا مؤخرا.
وجاءت تعليقات المتابعين على الصورة: "شبه عمر الشريف، أنت قمر في أي سن وفي كل وقت وكل مكان، عجزت أوى بس حلو يا آسر.
يذكر أن عدد من النجوم خاضوا هذا التحدي ونشروا صورهم التخيلية وهم في سن الثمانين ومنهم ريم البارودي ونادين نجيم وساموزين وسيطرت هذه الفكرة على مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.
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