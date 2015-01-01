ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. آسر ياسين يخوض تحدي العمر .. والجمهور: "عجزت اوي" (صورة)

السبت 13/يوليه/2019 - 06:20 م
شاهد.. آسر ياسين يخوض تحدي العمر .. والجمهور: عجزت اوي (صورة)
آسر ياسين
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
شارك الفنان آسر ياسين، جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة له بعد قيامه بتحدي العمر.

وظهر ياسين، في الصورة وهو يخوض تحدي العمر الذي أشعل السوشيال ميديا مؤخرا. 

وجاءت تعليقات المتابعين على الصورة: "شبه عمر الشريف، أنت قمر في أي سن وفي كل وقت وكل مكان، عجزت أوى بس حلو يا آسر.

يذكر أن عدد من النجوم خاضوا هذا التحدي ونشروا صورهم التخيلية وهم في سن الثمانين ومنهم ريم البارودي ونادين نجيم وساموزين وسيطرت هذه الفكرة على مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم