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بارتوميو يحدد مصير كوتينيو مع برشلونة.. ومفاجأة في انتظار اللاعب

السبت 13/يوليه/2019 - 06:17 م
بارتوميو يحدد مصير كوتينيو مع برشلونة.. ومفاجأة في انتظار اللاعب
كوتينيو
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أحمد عصام
 
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كشف نادي برشلونة الإسباني عن مصير اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب خط وسط الفريق، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة قبل بداية الموسم المقبل.

 

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إلى أن البرازيلي لم يثبت جدارته في الفترة الأخيرة مع البارسا، بالرغم من مشاركته خلال مباريات كثيرة.

 

وذكرت أن بارتوميو رئيس نادي برشلونة وضع اسم كوتينيو في أولويات الراحلين هذا الصيف، من أجل الاستفادة من العائد المادي من تلك الصفقة.

 

يذكر أن كوتينيو انتقل إلى البارسا في شهر يناير عام 2018 مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليونًا كمتغيرات.

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