محللو الخليج يردون على تصريحات نصرالله: كفى عنتريات.. وحزب الله مليشيا إيرانية

آثارت تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، العديد من التساؤلات، وغضب محللى الخليج والتى تطرق من خلالها إلى أن قدرات المقاومة جاهزة ومستعدة لأي طارئ، وهي على أهبة الإستعداد لأي عدوان اسرائيلي على لبنان، لافتا النظر إلى أنه في ذكرى حرب 2006 كانت صواريخ المقاومة قادرة على استهداف كل اسرائيل وأي منطقة تحددها حتى إيلات، وأن صواريخ حزب الله قادرة اليوم على إعادة اسرائيل إلى العصر الحجري، وهي اليوم في مرمى صواريخنا، كما أنه أطلق تصريحات عدائية ضد دول المنطقة العربية، وبخاصةً المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.





وفى هذا السياق، شنت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي، هجومًا حادًا على الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، واصفةً تصريحاته بـ"العنتريات"، معلقة فى تغريدة لها عبر صفحتها الخاصة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة :"وأنا أستمع إلى وصلة العنتريات التي يعزفها حسن نصر الله والجزيرة تحتفي به وبتهديده المباشر للإمارات والسعودية في حال تعرضت إيران للهجوم".





وأضافت، "لم يخطر ببالي إلا سؤال واحد ما رأي الدولة اللبنانية والشعب اللبناني في وصلة عنتريات حسن نصر الله".





ووجه المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، سؤالاً للمسؤولين في دولة لبنان، معلقا عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "سؤال للرئاسات الثلاث في لبنان ماهو موقفكم من تصريحات حسن نصر اللات؟ لم نسمع أي ردة فعل تؤكد وتذكر بمبدأ النأي بالنفس؟"، موضحا "جميعم سارعوا بالدفاع عن أعضاء الحزب عندما فرضت عليهم عقوبات أمريكية".





وأضاف، "فهل لبنان دولة مستقلة؟ أم ولاية ابتلعها حسن وضمها إلى ولاية الفقيه الإيرانية؟"





كما علق المحلل السياسي العراقي عماد الدين الجبوري، عبر صفحته الخاصة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "قال حسن نصرالله نحن نعيش بلا كهرباء ولا ماء ولا جسور ولا طرقات ولكن لا يمكن أن نعيش بلا كرامة، أيها الأحمق الخطيب الشعبوي والشعوبي فأية كرامة بقيت في لبنان بعدما فقد اللبنانيون هذه المستلزمات الضرورية للحياة ، وصارت شوارعهم تلالا من النفايات، وأنهارهم مجاري النجاسات".





وأضاف، "حزب الله وأنصار الله وجند الله وكتائب أولياء الله هي أحزاب وميليشيات شيعية عربية غادرة باغية خِنْجَر مسموم في خاصرة الدول العربية أسسها عدو الله الشاه خامنئي كسرى المنطقة وطاغوتها ، وقَدر الله علينا مواجهتها وقتيلنا بالجنة وقتيلها بالنار لأن قضيتنا عادلة وواضحة وضوح الشمس".





وكتب الكاتب الصحفي اللبناني جيري ماهر: "قال حسن نصرالله أمس أنه سيصلي في القدس و هو غير قادر على الصلاة في حارة حريك في الضاحية الجنوبية بين أنصاره فكيف سيقف للصلاة في مسجد مدينة فتحها عمر بن الخطاب وحررها صلاح الدين الأيوبي؟ الله حمى فلسطين بأن جعلها خالية من أمثالك أيها الإرهابي حسن".



