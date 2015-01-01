ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

التحالف يستهدف تعزيزات للميليشيا الحوثية في البيضاء

السبت 13/يوليه/2019 - 05:13 م
التحالف يستهدف تعزيزات للميليشيا الحوثية في البيضاء
ارشيفية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، مساء أمس الجمعة، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقالت مصادر يمنية، إن الغارات استهدفت تعزيزات ومواقع الميليشيا الحوثية، في جبل "اكبار"، بجبهة ناطع، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".

وأسفرت الغرات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى تدمير آليات تابعة لها.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم