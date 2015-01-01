7 شخصيات لـ"كارمن زيادة" فى مشروع التخرج بالفنون الجميلة
السبت 13/يوليه/2019 - 05:09 م
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مشروع للطالبه كارمن طه بكليه الفنون الجميله قسم نحت بعنوان هادىء كما لو كنت متصالحا مع كل شىء عدا أننى فى الوقت نفسه أشعر بأن هذا النوع من السكينه حرب صامته ضد كل شىء
يطرح المشروع فكرة الفشل والانتظار وهو عبارة عن جدارية مكونة من سبع شخصيات من الجنسين في مراحل عمرية مختلفة من الطفولة للنضوج مرورا بمرحلة المرأة الحامل والشاب البالغ الجميع في حالة استسلام تام لقدر لا يأتي ولا يحاولون تغييره مع استمرار حالة الترقب بعضهم يواجه البعض والبعض يدير ظهره للبعض
في أبعاد تكاد تصل للمترين طولا وعرضا وبينهما فواصل واضحة بالرغم من تشاركهم الحيز المكاني والآزمة الآنية الوجودية التي لا يحاول الانسان الخروج منها أو الانصياع لها حالة معلقة تبدو في نظرات الأعين اللامبالية والوقوف الأبدي الملول في انتظار ما لن يأتي بتواطؤ كامل من الجميع
ونرى المشروعات لفتيات في العشرين يدركن حقيقة وضع المرأة ويحاولن التعبير عنها بفكرهن الخاص، سواء أزمة العمر أو تشوهات الجسد أو القيود الخارجية أو الداخلية مثل عبئ الجسد حين تثقله البدانة والألم
ثمانية عشر مشروع لطالبات واعدات ومشروع طموح لجيل من الفنانات لم تشهده مصر من قبل قادر على التعبير عن طموح مرحلة والرغبة الحقيقية في الخروج من حالة القبح والفوضى والجهل لفضاء الجمال والحرية والإبداع
بذل طاقم المشروع كل جهد ممكن لاجتذاب أعين الناس ، فالكفاءة الأبداعيه، وآفاق أفكارهم، والالتزام بالاستمرار في الحقل الفنى، هي المعايير الثلاثة الأساسية في عملية الاختيار والكفاءة، تثبتها الشهادات الأكاديمية، أو شهادات التقدير، والخبرة ذات الصلة ".
تواجه المشروعات نقد حاد بحجة أن توجهاتها تروج للعري والفجور في مجتمع شرقي، دون أن يلتفت أحد لتراثنا الفرعوني الذي ملأ العالم حضارة وحيث كانت المرأة تجلس على العرش بجوار الفرعون وهو تاريخ معروف مازال يعلم العالم
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