اعرف نتيجتك عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس واسم الشعبة





اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة اليوم السبت وقام بتهنئة الأوائل عبر الهاتف، ووفقا لمصادر مطلعة بالوزارة أكدت ان مؤتمر الوزارة الصحفي سيعقد غدا الأحد الموافق 14 يوليو، الطلاب والطالبات الآن في حالة ترقب لمعرفة ظهور النتيجة فور اعتمادها، ولمعرفة نتيجتك برقم الجلوس واسم الشعبة إليكم رابط سريع للتعرف عليها نتيجة الثانوية العامة بكل سهولة بجميع شعبها العلمية والأدبية عبر إدخال رقم االجلوس واسم الشعبة.





وقد هنأ وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي أوائل الثانوية العامة لعام 2019 هاتفيا، وحضر الأستاذ خالد عبد الحكيم نائب عام رئيس امتحانات الثانوية العامة وكذلك مدير عام الإدارة العامة للامتحانات اعتماد نتيجة الثانوية العامة.

كما وصل عدد طلاب الثانوية العامة 40 طالب وطالبة، وبلغ عدد الأوائل فى شعبة علمي علوم 14 طالب وطالبة، بينما جاء 10 طلاب فى قائمة أوائل الثانوية العامة فى شعبة علمي رياضة و10 طلاب فى شعبة أدبي.





اعرف نتيجتك عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس واسم الشعبة





وانعقدت امتحانات الثنوية العامة هذا العام لـ669،749 طالبا وطالبة منهم 264،653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118،170 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).





اعرف نتيجتك عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس واسم الشعبة



