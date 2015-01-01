كاف يرد على عدم دعوة مصطفى فهمي لكونجرس القاهرة

رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، برئاسة الملغاشي أحمد أحمد، على خطاب مصطفى فهمي السكرتير العام الأسبق لـ"كاف"، للتعليق على عدم دعوته للجمعية العمومية المقبلة.

وتقام الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 18 يوليو الجاري بالقاهرة بأحد فنادق الزمالك.

وفسر كاف سبب عدم دعوة مصطفى فهمي، لحضور كونجرس كاف، بأنه كان مستشارا سابقا للاتحاد الإفريقي، وحاليا ليس له صفة لإبداء الرأي، لذلك قرر مسؤولي الاتحاد الأفريقي عدم دعوته.

وقال كاف في خطابه لفهمي : " تجاهلت اتهامات ابنك لمسؤولي الاتحاد الإفريقي، ولم تقدم الدعم لنا، خاصة وأنك تعلم أنه تم إقالته بسبب عدم كفاءته لتولي هذا المنصب، والآن ترغب في حضور الكونجرس الخاص به، كيف وأن اللائحة تقر أن أعضاء الاجتماع ليس لهم الحق في التصويت في الاجتماع العام، رغبة منا في الحفاظ على هدوء عمل الجمعية العامة، لذلك قرر كاف عدم دعوتك إلى الاجتماع المقبل للجمعية العمومية".