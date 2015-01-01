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في ذكراه.. تعرف على أول ظهور للمليونير الفقير الفنان علي الكسار

السبت 13/يوليه/2019 - 05:05 م
في ذكراه.. تعرف على أول ظهور للمليونير الفقير الفنان علي الكسار
علي الكسار
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الفجر الفني
 
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قال الدكتور سيد علي إسماعيل، أستاذ الأدب المسرحي بجامعة حلوان، إن الفنان علي الكسار ظهر كنتيجة طبيعية للبيئة المسرحية الموجودة آنذاك، حيث كان المسرحي هو الوسيلة الوحيدة للترفيه.

وأضاف إسماعيل خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن نجيب الحجاب وقتها كان معرب للمأسي مما كان له تأثير سلبي على نفوس الجمهور، ومن هنا فكروا في إضافة ما يسمى بالفصل المضحك.

وأوضح إسماعيل في حواره مع الإعلاميين حسام الدين حسين وسمر نعيم، أن الفنان علي الكسار ظهر عام 1907، في مسرحية زقزوق وظريفة بشخصية البربري وهي أولى مسرحياته.
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