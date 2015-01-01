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صدق أو لا تصدق.. فالفيردي يختار مركز مجنون لـ "دي يونج"

السبت 13/يوليه/2019 - 04:55 م
صدق أو لا تصدق.. فالفيردي يختار مركز مجنون لـ دي يونج
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الفجر الرياضي
 
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فجرت أحدي التقارير الصحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن المركز الجديد للهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الإسباني والذي سيختبره فيه أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني.

وقال موقع "VI NL" أن فالفيردي سيقوم باختبار دي يونج في مركز المُدافع مع البرسا خلال المباريات التجريبية المقبلة.

يذكر أن برشلونة قام بضم دي يونج من أياكس أمستردام الهولندي مقابل  75 مليون يورو، لمدة 5 سنوات، حتى موسم 2023/2024.
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