صدق أو لا تصدق.. فالفيردي يختار مركز مجنون لـ "دي يونج"





وقال موقع " VI NL" أن فالفيردي سيقوم باختبار دي يونج في مركز المُدافع مع البرسا خلال المباريات التجريبية المقبلة.





يذكر أن برشلونة قام بضم دي يونج من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 75 مليون يورو، لمدة 5 سنوات، حتى موسم 2023/2024.

فجرت أحدي التقارير الصحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن المركز الجديد للهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الإسباني والذي سيختبره فيه أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني.