الكويت تضيف 3 أنشطة للدليل الموحد للتصنيف الخليجي
السبت 13/يوليه/2019 - 04:56 م
وكالات
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أصدرت وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت قرارا أضافت بموجبه 3 أنشطة تجاریة إلى الدلیل الموحد لتصنیف الأنشطة الاقتصادیة بدول مجلس التعاون الخلیجي.
وقالت الوزارة الكويتية، اليوم السبت، إن النشاط الأول یشتمل على تفجیر ونسف الصخور والأرض الصلبة بأعمال الھدم وتحضیر المواقع الانشائیة مبینة، مشيرة إلى أن ھناك جھتین رقابیتین على ھذا النشاط ھما وزارة الداخلیة والھیئة العامة للبیئة، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".
وأضافت الوزارة، أن النشاط الثاني یتضمن إنشاء المطارات وستكون الجھة الرقابیة علیه الإدارة العامة للطیران المدني.
وأشارت، إلى أن النشاط الثالث یشمل إدارة وممارسة كرة القدم وستكون الھیئة العامة للریاضة والاتحاد الكویتي لكرة القدم الجھة الرقابیة علیه.
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