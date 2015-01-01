استاد القاهرة يفتح أبوابه أمام جماهير الجزائر غدا في الخامسة مساء

أعلن مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية منسق عام مباريات ستاد القاهرة ترحيب اللجنة المنظمة للبطولة بالجماهير الجزائرية لأول مرة في ستاد القاهرة منذ انطلاق البطولة.

وأشار عزام إلى أن أبواب الاستاد ستفتح غدا الأحد، أمام الجماهير اعتبارا من الساعة الخامسة مساء استعدادا لمباراة الجزائر ونيجيريا المقرر اقامتها في التاسعة مساء في إطار الدور قبل النهائي، وأضاف أن رعاة البطولة مستمرون في تقديم الهدايا للجماهير كما اعتادوا منذ انطلاق البطولة.