غدا.. ورشة عمل للوكالة المصرية من أجل الشراكة عن "دور الإعلام في التنمية"
السبت 13/يوليه/2019 - 04:47 م
Advertisements
Advertisements
يُعقد غدا الأحد، ورشة عمل بعنوان "دور الإعلام فى دعم التنمية المستدامة فى أفريقيا"، تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وذلك فى إطار تنظيم الوكالة برنامجاً لكبار رؤساء التحرير والإعلاميين الأفارقة خلال الفترة من 13-27 يوليو 2019.
Advertisements
المزيد عن: ورشة عمل للوكالة المصرية من أجل الشراكة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دور الإعلام فى دعم التنمية
- قناة "المحور" تذيع احتقالية استقبال ممثلي الإعلام الإفريقى لـ"35" دولة إفريقية
- مصر تحتفل بيوم أفريقيا.. ذكرى النضال من أجل الحرية والاستقلال
- بالتفاصيل.. تعرف على مراسم احتفال مصر بيوم أفريقيا
- "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" تستعرض انجازاتها في إفريقيا في 3 سنوات
- "الخارجية" تطلق برنامجها لتدريب 100 دبلوماسي من 40 دولة أفريقية
- الوكالة المصرية للشراكة تطلق برنامجها لتدريب 100 دبلوماسي من 40 دولة أفريقية
- "الخارجية" تنظم برنامجا عن "الإعلام والتنمية المستدامة في أفريقيا"
- سفارة مصر بلومى تستقبل التوجوليين المشاركين في دورات "وكالة الشراكة"