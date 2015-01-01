غدا.. ورشة عمل للوكالة المصرية من أجل الشراكة عن "دور الإعلام في التنمية"

يُعقد غدا الأحد، ورشة عمل بعنوان "دور الإعلام فى دعم التنمية المستدامة فى أفريقيا"، تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.





وذلك فى إطار تنظيم الوكالة برنامجاً لكبار رؤساء التحرير والإعلاميين الأفارقة خلال الفترة من 13-27 يوليو 2019.



