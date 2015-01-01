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الإنتاج الحربي يضم مهاجم منتخب موريتانيا

السبت 13/يوليه/2019 - 04:47 م
الإنتاج الحربي يضم مهاجم منتخب موريتانيا
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الفجر الرياضي
 
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نجح الإنتاج الحربي في التعاقد مع مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدغيم الصفوف.

 

ووقع اللاعب على عقد لمدة 3 مواسم، في حضور اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج وخالد مهدي مدير الكرة ونبيل أبو زيد وكيل اللاعبين.

 

وشارك اللاعب مع المنتخب الموريتاني، خلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا، وتم إقصائه من الدور الأول عن المجموعة الخامسة التي ضمت تونس ومالي وأنجولا.

 

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