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عاجل.. وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى واشنطن

السبت 13/يوليه/2019 - 04:46 م
عاجل.. وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى واشنطن
محمد جواد ظريف
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أحمد مرعي
 
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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوزير، محمد جواد ظريف، توجه السبت، إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للمسؤولين الرفيعين بالأمم المتحدة.

وتأتي زيارة ظريف في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وتتهم الولايات المتحدة إيران في التورط بالعديد من الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط، وقد اقترب الخصمان من النزاع العسكري المباشر في الشهر الماضي عندما أسقطت إيران طائرة أمريكية دون طيار، وأمر الرئيس دونالد ترامب بشن غارات جوية انتقامية، لكنه أمر بإيقافها قبل دقائق من تنفيذها.

وسحب ترامب الولايات المتحدة العام الماضي من صفقة القوى الكبرى لعام 2015 مع إيران للحد من برنامجها النووي.

وشددت واشنطن بشكل صارم العقوبات على إيران التي ردت بتصعيد تخصيب اليورانيوم إلى أبعد من الحدود التي حددتها الصفقة.
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