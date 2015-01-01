مشجع تونسي: خبرات لاعبينا تؤهلنا للفوز بالبطولة الإفريقية

قال المشجع التونسي مؤمن بن أسامة، إنه كان ناقد على أداء المنتخب التونسي في الـ3 مباريات الأولى، ولكن بدأ الطموح يزداد في مباراة غانا، موضحًا قلقه الشديد من مباراة مدغشقر لأنه فريق جديد ويلعبون معه لأول مرة.





وأضاف بن أسامة خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أنهم لاعبي منتخبهم منتخب تونس لديهم خبرات جيدة تؤهلهم من الفوز بالبطولة، مُتابعًا: "هنسافر ورا منتخبنا لأخر الدنيا".





وأوضح بن أسامة في حواره مع الإعلاميين حسام الدين حسين وسمر نعيم، أن أكثر صعوبة واجهتهم في مصر هي نفاذ التذاكر، مؤكدًا أن تنظيم البطولة الإفريقية هو الأفضل في تاريخ القارة.