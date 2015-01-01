ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مشجع تونسي: خبرات لاعبينا تؤهلنا للفوز بالبطولة الإفريقية

السبت 13/يوليه/2019 - 04:43 م
مشجع تونسي: خبرات لاعبينا تؤهلنا للفوز بالبطولة الإفريقية
منتخب تونس
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
قال المشجع التونسي مؤمن بن أسامة، إنه كان ناقد على أداء المنتخب التونسي في الـ3 مباريات الأولى، ولكن بدأ الطموح يزداد في مباراة غانا، موضحًا قلقه الشديد من مباراة مدغشقر لأنه فريق جديد ويلعبون معه لأول مرة.

وأضاف بن أسامة خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أنهم لاعبي منتخبهم منتخب تونس لديهم خبرات جيدة تؤهلهم من الفوز بالبطولة، مُتابعًا: "هنسافر ورا منتخبنا لأخر الدنيا".

وأوضح بن أسامة في حواره مع الإعلاميين حسام الدين حسين وسمر نعيم، أن أكثر صعوبة واجهتهم في مصر هي نفاذ التذاكر، مؤكدًا أن تنظيم البطولة الإفريقية هو الأفضل في تاريخ القارة.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم