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تقارير.. ميسي يطلب من بارتوميو حسم الصفقة الكبري

السبت 13/يوليه/2019 - 04:41 م
تقارير.. ميسي يطلب من بارتوميو حسم الصفقة الكبري
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الفجر الرياضي
 
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أشارت تقارير صحفية عالمية، إلى أن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، طلب من إدارة النادي ضرورة حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وطلب ميسي من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البرسا سرعىة ضم ونيمار بعد نجاح النادي الكتالوني في التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد.


وضم برشلونة الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد بعدما دفع النادي الكاتالوني الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، والبالغ 120 مليون يورو (135 مليون دولار).




 

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