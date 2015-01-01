تقارير.. ميسي يطلب من بارتوميو حسم الصفقة الكبري

أشارت تقارير صحفية عالمية، إلى أن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، طلب من إدارة النادي ضرورة حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









وطلب ميسي من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البرسا سرعىة ضم ونيمار بعد نجاح النادي الكتالوني في التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد.