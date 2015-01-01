ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في قنا



تم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



تلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا بتمكن حملة برئاسة المقدم هشام كمال، نائب مأمور مركز شرطة فرشوط، والدكتور تملي سمعان، مدير إدارة الطب البيطري بفرشوط، من ضبط 441 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، داخل إحدى الثلاجات بمدينة فرشوط.