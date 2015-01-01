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ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في قنا

السبت 13/يوليه/2019 - 04:45 م
ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في قنا
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا بالتعاون مع مباحث التموين من شن حملة مكبرة علي أسواق مركز فرشوط وذلك لضبط الأسعار والمخالفات والخارجين عن القانون.

تلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا بتمكن حملة برئاسة المقدم هشام كمال، نائب مأمور مركز شرطة فرشوط، والدكتور تملي سمعان، مدير إدارة الطب البيطري بفرشوط، من ضبط 441 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، داخل إحدى الثلاجات بمدينة فرشوط.

تم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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