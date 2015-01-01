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انتداب "المعمل الجنائي" لمعاينة حريق شب في محطة مياه بالزيتون

السبت 13/يوليه/2019 - 04:30 م
انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في محطة مياه بالزيتون
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زينب عطا
 
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أمرت نيابة الزيتون، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في محطة مياه، لبيان سبب الحريق ووجود شبهة جنائية من عدمه.

وتعود البداية عندما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة اليوم السبت، من إخماد حريق مخلفات داخل محطة مياه فى منطقة التبين، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مخلفات داخل شقة سكنية دون إصابات، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.

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