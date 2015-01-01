إيهاب توفيق و"ديسكو مصر" يتألقان بأغاني التسعينات في حفل "ريدبل ديسكو النجوم" (صور)

تألق المطرب إيهاب توفيق، في الحفل الأول بشكل منفر لـ"ديسكو مصر"، والذي نظم بمناسبة انطلاق ألبومهم الرابع الذي يحمل عنوان "ريدبل ديسكو النجوم"، بالساحل الشمالي، والذي شهد حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المزيكا.





حث قدم "توفيق" أغنيته الشهيرة "الله عليك يا سيدي"، مع لمسات فريق "ديسكو مصر"، التي جعلت الجمهور في عالم آخر مليئ بالسعادة والانسجام.





جدير بالذكر أن هذا الحفل منظم بمناسبة طرح الفريق لألبوم "ديسكو النجوم"، والذي أكد شادي وصفي، عضو الفريق، أن الألبوم تم بذل الكثير من الجهد فيه لإخراجه بالشكل المناسب للجمهور، بجانب تقديم أفكار وموسيقية جديدة، ستكون مفاجأة لمحبي "ديسكو مصر".





يشار إلى أن "ديسكو مصر" من أشهر تجارب الموسيقى الإلكترونية في وسط الإندي سين بمصر، ويضم الثنائي مصطفى الشريف وعمرو عماد، وشادي وصفي، واشتهرت بتقديمها "مكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغاني العربية والأجنبية، ومنها بعض التراكات "الأصلية"، ومن أبرز أعمالها "تانجو" للفنانة اللبنانية ياسمين حمدان، و"على ورق الفل دلعني" للفنانة القديرة خضرة خضر، وتراك الرسوم المتحركة "بوكيمون".