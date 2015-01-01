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بالبرنامج الطبي الشامل.. تونس تسعى لتجهيز الشعلالي للمشاركة في مواجهة السنغال

السبت 13/يوليه/2019 - 04:26 م
بالبرنامج الطبي الشامل.. تونس تسعى لتجهيز الشعلالي للمشاركة في مواجهة السنغال
تونس
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أميرة فطيم
 
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يعمل الجهاز الطبي لمنتخب تونس، على تجهيز لاعب الوسط غيلان الشعلالي للمشاركة في مواجهة السنغال، المقرر إقامتها غدًا الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية.

 

ولم يستطع لاعب الوسط المدافع استكمال المباراة الأخيرة أمام مدغشقر، في ربع نهائي المسابقة القارية، بسبب تعرضه لالتواء بسيط على مستوى ركبته.

 

وأعد الجهاز الطبي لـ"نسور قرطاج" برنامج عمل خاص من أجل ضمان تعافي اللاعب في الوقت المناسب، وذلك على أمل المشاركة في المباراة الحاسمة ضد "أسود التيرانجا".

 

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