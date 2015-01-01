بالدراجات.. لاعبو النصر يستعدون للموسم الرياضي الجديد

ابتكر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، طريقة جديدة لتجهيز لاعبين الفريق؛ استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2019-2020.

وأمر فيتوريا، نجوم الفريق الأول بالنصر، بالتنقل من الفندق الذين يقيمون فيه في البرتغال، إلى ملاعب التدريبات، بواسطة الدرجات.

ويأتي هذا القرار من المدرب البرتغالي الخبير، من أجل ضمان زيادة لياقة اللاعبين، قبل بداية المباريات الاستعدادية للموسم الجديد.

وتولى فيتوريا، القيادة الفنية لنادي النصر، في يناير الماضي، ونجح في قيادة الفريق الأول لكرة القدم، للتتويج بأغلى نسخة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.