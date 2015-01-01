انطلاق اختبارات الناشئين بالأهلي.. غدا
السبت 13/يوليه/2019 - 04:19 م
علي نبوي
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تنطلق غداً الأحد اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، للموسم الكروي الجديد ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، على ملاعب النادي بمدينة نصر.
وتبدأ الاختبارات
فى الثامنة والنصف صباحاً، علماً بأنه قد تم تحديد الأيام الخاصة بكل مرحلة سنية على
النحو التالي:
أيام الأحد والاثنين
والثلاثاء الموافقة؛ 14-15-16 يوليو الجاري مواليد 2006-2007 على أن تكون أيام الأربعاء
والخميس والسبت الموافقة 17-18-20 يوليو الجاري مواليد 2008-2009-2010 .
وأيام الأحد والاثنين
والثلاثاء الموافقة 21-22-23 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2003-2004-2005 على أن يكون
يوما الاربعاء والخميس الموافقان 24-25 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2002.
وتتم عملية بيع
الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر ٥٠ جنيهاً للاستمارة
الواحدة.
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