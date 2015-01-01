انطلاق اختبارات الناشئين بالأهلي.. غدا

تنطلق غداً الأحد اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، للموسم الكروي الجديد ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، على ملاعب النادي بمدينة نصر.

وتبدأ الاختبارات فى الثامنة والنصف صباحاً، علماً بأنه قد تم تحديد الأيام الخاصة بكل مرحلة سنية على النحو التالي:

أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة؛ 14-15-16 يوليو الجاري مواليد 2006-2007 على أن تكون أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 17-18-20 يوليو الجاري مواليد 2008-2009-2010 .

وأيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 21-22-23 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2003-2004-2005 على أن يكون يوما الاربعاء والخميس الموافقان 24-25 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2002.

وتتم عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر ٥٠ جنيهاً للاستمارة الواحدة.