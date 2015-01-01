هيون سو يصل معسكر الهلال في النمسا

وصل الكوري الجنوبي جانغ هيون سو مدافع نادي الهلال السعودي الجديد، قبل قليل إلى مقر معسكر الأزرق في النمسا حيث كان في استقباله مدير إدارة كرة القدم بالنادي سعود كريري.





وكان نادي الهلال قد أعلن عن التوقيع مع جانغ هيون سو صباح اليوم السبت، على عقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة بدايةً من الموسم الجديد مع أفضلية التجديد لموسم رابع مع الأزرق.





والتحق الكوري هيون سو قبل قليل بمعسكر الفريق المقام حالياً في مدينة لينز النسماوية وذلك استعداداً للموسم الكروي الجديد، حيثُ يواصل نجوم الهلال تحضيرتهم من خلال خوض مباريات ودية.





وسبق لجانغ هيون سو أن لعب في صفوف طوكيو الياباني وجوانزو الصيني كما أنه مثل منتخب كوريا الجنوبية بمختلف فئاته السنية وشارك مع بلاده في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وسيخوض نادي الهلال السعودي مباراته الودية الثانية ضد رابيد لينز النمساوي وذلك مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة وستذاع المباراة عبر يوتيوب النادي.





ومن المقرر أن يخوض نادي الهلال 6 مباريات ودية خلال معسكره في النمسا وكانت المباراة الأولى ضد سبيتال النمساوي وانتهت بفوز الموج الأزرق بنتيجة 10-0.