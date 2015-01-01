رسمياً.. الهلال يعلن التوقيع مع الكوري جانج هيون سو

أعلن نادي الهلال السعودي رسمياً، صباح اليوم السبت، التوقيع مع المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو قادماً من طوكيو وذلك في إطار تدعيم صفوف الموج الأزرق استعداداً للموسم الجديد.





ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو لإعلان الصفقة والترحيب بالمدافع الكوري الجنوبي.





ووقع اللاعب الكوري مع الهلال على عقد يمتد لمدة 3 سنوات مع أفضلية التجديد لموسم رابع كما التحق هيون سو قبل قليل بمعسكر الفريق في النمسا.

وجاء إعلان الصفقة تزامناً مع التقارير التي أشارت لاقتراب الهلال من المدافع هيون سو “28 عاماً” براتب يعدل ضعف راتبه الذي يتقاضه مع نادي طوكيو.









وسيكون هيون سو متواجداً في قائمة الهلال على حساب المدافع الأسترالي ميلوش ديجينيك الذي يقترب من العودة مجدداً لفريق السابق النجم الأحمر الصربي بعد فترة قصيرة قضاها مع الأزرق حيثُ انضم في شتاء 2019.





ويعد هيون سو لاعباً دولياً مع منتخب كوريا الجنوبية وشارك مع بلاده في دورة الألعاب الآسيوية 2014، وكرة القدم في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 وكأس آسيا 2015 وكأس العالم لكرة القدم 2018.