خربين يطلب مغادرة الهلال بسبب الوافد الجديد

ينوي السوري الدولي عمر خربين نجم نادي الهلال السعودي، مغادرة صفوف الموج الأزرق وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن خربين تقدم بطلب إدارة ناديه للسماح له بالرحيل هذا الصيف، وأن رغبته تحول دون الالتزام بتدريبات الفريق للخضوع لتقييم لوشيسكو مثل بعض اللاعبين.





وأوضحت الصحيفة السعودية أن اللاعب السوري يشعر باستياء من تعاقد الهلال مع الكوري الجنوبي هيون سو لأن ذلك يعني ابتعاده عن قائمة الأزرق في دوري أبطال آسيا بالإضافة إلى مفاوضات النادي مع مهاجم آخر بجانب بافيتمبي جوميز.





فيما كشفت الصحيفة أن خربين يملك عرضاً من نادٍ إماراتي للتعاقد معه هذا الصيف وسيتم حسم مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة.





وكان خربين قد قضى فترة إعارة ناجحة مع بيراميدز وقدم مستويات رائعة وعاد مجدداً للهلال ولكن يبدو أن اللاعب لن يستمر بعد طلبه بالرحيل عن صفوف الموج الأزرق.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال قد أعلن صباح اليوم السبت عن التعاقد مع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لمدة ثلاثة سنوات مقبلة قادماً من صفوف طوكيو الياباني.



