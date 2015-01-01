ميناء دمياط يستقبل ١٩ سفينة شحن

استقبل ميناء دمياط اليوم السبت، 10 سفن بضائع عامة، و9 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 20 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.





كما غادر عدد 31 سيارة نقل محملة بـ 1466 طن قمح.





وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 5027 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22543 طنا.



