سامسونج الكوري يعلن انتقال ساريتش إلى الأهلى

أعلن نادي سوون سامسونج الكوري عن انتقال لاعبه البوسني إلفيس ساريتش إلى النادي الأهلي السعودي وذلك بعد مفاوضات جادة وإيجابية بين الطرفين في فترة الميركاتو الصيفي.





وأكد النادي الكوري عبر بيانه أن مفاوضات إلفيس ساريتش للانتقال إلى الشرق الأوسط باتت في المراحل النهائية وسيغادر البوسني لإجراء فحوصات طبية مطلع الأسبوع المقبل.





وتقرر أن تكون آخر مباراة للاعب البوسني ساريتش مع فريقه سوون سامسونج الكوري يوم الأحد المقبل في تمام الـ 1 ظهراً، وبعد نهاية المباراة سيتم إعلان انتقاله إلى صفوف الأهلي.





ويلعب ساريتش “28 سنة” في مركز خط الوسط وكان قد انتقل للعب في صفوف سوون سامسونج في صيف 218 قادماً من ساراييفو وله تجارب عدة مع الأندية الكرواتية مثل لوتشكو ونادي إنتر زابريشيتش.





وخاض مع فريقه سوون سامسونج 14 مباراة خلال الموسم المنصرم حيثُ سجل هدفين وله 7 تمريرات حاسمة.





وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع 4 صفقات محلية بدأها بالظهير الأيسر خالد البركة من الحزم ثم يزيد البكر وسلطان مندش من الفيصلي ومحمد خبراني من القادسية، بينم ضم الأجنبي الصربي دانييل ألكسيتش.