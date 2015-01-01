المسحل يتحدث عن المفاوضات مع رينارد لتدريب المنتخب السعودي

أكد ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات تلفزيونية أنه يعمل جاهداً على حسم ملف التعاقد مع مدرب جديد لقيادة المنتخب الأول في الفترة الحالية.





وقال المسحل في تصريحاته عبر قناة دوري بلس: “نفاوض عدد من المدربين وندرس الموضوع والمدرب هيرفي رينارد من المدربين المرتبطين بعقد والاتحاد المغربي تجمعنا فيه علاقة قوية والمغرب دولة شقيقة وصعب نتفاوض مع مدرب مرتبطٍ بعقدٍ”.





وتابع: “لدينا وقت ولن نستعجل وسنحاول اختيار اسم نثق فيه وأيضاً تكون هناك مفاوضات بشكل سليم والسعر يكون مناسب ولا نجد مبالغة في الأسعار المعروضة”.





وأضاف: “وصلنا في الأخير إلى 4 ملفات مدربين أحدهم سيكون مدرباً للمنتخب السعودي الذي نجح فيه المدرسة الأوروبية واللاتينية وأهم شيء يكون المدرب يعرف جيداً كيف يتعامل مع المنتخب ونثق فيه”.





الجدير بالذكر أن الأرجنتيني أنطونيو بيتزي قد أُعلن عن انتهاء علاقته بالمنتخب السعودي بعد الخروج من بطولة كأس أمم آسيا 2019 يناير الماضي ومن وقتها لم يحسم ملف المدرب الجديد.