محافظ الشرقية يأمر بفتح شارع مغلق بين مزرعتين للإنتاج الحيواني بقرية المُلاك بمركز أبو حماد

أمر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بفتح شارع مغلق بطول 2 كم وعرض 6 متر بين مزرعتين للإنتاج الحيواني بقرية المُلاك التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدي على الطريق والمتسبب في غلق الشارع ، مؤكداً أنه لن يسمح لأحد بالتعدي على حرم الطريق وغلق شارع هام وحيوي يربط بين مزارع الموالح والمواشي بالقرية .





وكان واتس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد إستقبل شكوى تفيد بقيام صاحب مزرعة للإنتاج الحيواني بالتعدي على حرم الطريق وغلق الشارع بإقامة بوابة حديدية وعدم السماح لأحد بالمرور ، ليأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو حماد بفتح الشارع المغلق وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.



