محافظ الشرقية يأمر بفتح شارع مغلق بين مزرعتين للإنتاج الحيواني بقرية المُلاك بمركز أبو حماد
السبت 13/يوليه/2019 - 03:30 م
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أمر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بفتح شارع مغلق بطول 2 كم وعرض 6 متر بين مزرعتين للإنتاج الحيواني بقرية المُلاك التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدي على الطريق والمتسبب في غلق الشارع ، مؤكداً أنه لن يسمح لأحد بالتعدي على حرم الطريق وغلق شارع هام وحيوي يربط بين مزارع الموالح والمواشي بالقرية .
وكان واتس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد إستقبل شكوى تفيد بقيام صاحب مزرعة للإنتاج الحيواني بالتعدي على حرم الطريق وغلق الشارع بإقامة بوابة حديدية وعدم السماح لأحد بالمرور ، ليأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو حماد بفتح الشارع المغلق وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قام الأستاذ حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالتوجه لقرية المُلاك و الإشراف بنفسه على فتح الشارع ورفع البوابة الحديدية وتهيئة الطريق أمام حركة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب في غلق الشارع الرابط بين مزارع الموالح والمواشي بقرية الملاك بأبو حماد .
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