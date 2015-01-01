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الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تعد معلومات وهمية حول الدائرة المقربة لبوتين

السبت 13/يوليه/2019 - 03:26 م
الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تعد معلومات وهمية حول الدائرة المقربة لبوتين
بوتين
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وكالات
 
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صرح مصدر دبلوماسي عسكري لوكالة "سبوتنيك" بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تعد حاليًا معلومات وهمية عن الدائرة المقربة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى قيادة وزارة الدفاع، وذلك لتبرير فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

 

وقال المصدر "في الوقت الحالي، يتم تنظيم مرحلة نشطة من الحملة المناهضة لروسيا التي تنظمها خدمات خاصة غربية لتشويه سمعة الأفراد من الدائرة المقربة للرئيس الروسي، فضلاً عن قيادة وزارة الدفاع"

 

وأضاف "يتم اتخاذ إجراءات عدوانية للغاية في مجال المعلومات. كجزء من الإجراءات الاستفزازية، يقوم متخصصون من وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية بإعداد معلومات وهمية عن القيادة الروسية".

 

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